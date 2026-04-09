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De Gea: “Al ritorno dovremo fare una cosa meravigliosa ma testa alla Lazio, non possiamo retrocedere”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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De Gea: “Al ritorno dovremo fare una cosa meravigliosa ma testa alla Lazio, non possiamo retrocedere”

Redazione

9 Aprile · 23:30

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 23:30

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Le parole di De Gea al termine di Crystal Palace - Fiorentina con la sconfitta netta dei viola che perdono 3-0 a Londra

Brutta sconfitta della Fiorentina a Londra che perde 3-0 contro il Crystal Palace nell’andata dei quarti di Conference League.
Nel postpartita di Sky Sport ha parlato David De Gea:

Sembra difficile, non impossibile ma questo terzo gol fa male prenderlo all’ultimo minuto..troppo facile.
Il calcio è cosi, dobbiamo restare concentrati 90 minuti.
Al ritorno dobbiamo fare una cosa meravigliosa per fare 3-0 e vincere al Franchi”.

Sull’approccio alla partita:
Non dobbiamo dimenticare che tre mesi fa eravamo in difficoltà. Adesso la squadra sta facendo molto meglio ma credo che stiamo facendo qualcosa di importante perché era molto difficile rispetto a quello che facevamo prima. Oggi era difficile, il Crystal Palace è una squadra forte, abbiamo regalato i primi 20-30 minuti e contro una squadra cosi ti fanno due gol. Dopo nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e potevamo fare gol. Abbiamo una partita difficilissima lunedi e non dobbiamo dimenticare che non abbiamo fatto niente e non possiamo retrocedere”.

Sulla differenza col calcio inglese:
“La Premier League sicuramente è davanti rispetto alla Serie A. Hanno più soldi e poi struttura e fanno le cose molto bene, Abbiamo peccato i primi 20-30 minuti del primo tempo e abbiamo preso due gol. Abbiamo fatto un grande secondo tempo e meritavamo un gol e credo che sarebbe stato tutto diverso.”

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