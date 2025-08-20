Il Crystal Palace perde la sua stella: Eze all'Arsenal, un vantaggio per la Fiorentina in Conference
Grave perdita per la rosa del Crystal Palace con la cessione di Eze: potrebbe essere un piccolo vantaggio per la Fiorentina in Conference.
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2025 22:49
Il percorso della Fiorentina in Conference inizia domani con il playoff contro gli ucraini del Polyssia. Per conquistare la tanto agognata Conference la viola dovrà fare meglio dei rivali inglesi del Crystal Palace, squadra che ha appena vinto la Community Shield. Un aiuto in tal senso arriva dal mercato: l'Arsenal ha appena trovato infatti l'accordo con gli Eagles per Eberechi Eze, la stella della squadra rivale dei viola. Il trequartista resterà a Londra, andando a raggiungere i Gunners per una cifra di circa 60 milioni di euro.