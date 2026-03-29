Crystal Palace-Fiorentina: info e modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti dal 30 marzo

“ACF Fiorentina comunica che da Lunedì 30/03/2026 ore 15:00 saranno disponibili i biglietti dei settori riservati ai tifosi della Fiorentina per la trasferta valevole per la gara di andata dei Quarti di Finale di UEFA Conference League 2025/26, in programma al Selhurst Park Stadium di Londra, Giovedì 09/04/2026 ore 21:00 CEST (ore 20:00 locali).

I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili al costo di € 21,50 (compresa prevendita).

Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario utilizzare la propria InViola Premium Card.

Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.

Si precisa che i tagliandi non sono cedibili a terzi e che si riceveranno, entro il giorno precedente la gara all’indirizzo dell’account MyFiorentina utilizzato per l’acquisto, dopo gli opportuni controlli sui dati inseriti (vedi INFORMAZIONI IMPORTANTI nella sezione INFO BIGLIETTI).

CALENDARIO E MODALITA’ DI VENDITA:

PRIMA FASE – AWAY PRIORITY 1

Dalle ore 15:00 del 30/03/2026 fino alle ore 10:00 del 01/04/2026

Riservata a: Coloro che hanno effettuato da 2 a 6 trasferte UECL 25/26 nei settori riservati ad ACF Fiorentina. (I non possessori di InViola Premium Card potranno contattare il FIORENTINA POINT per l’acquisto)

SECONDA FASE – AWAY PRIORITY 2 (fase attiva solo in caso di biglietti ancora disponibili). Dalle ore 15:00 del 01/04/2026 fino alle ore 15:00 del 02/04/2026 o fino ad esaurimento delle disponibilità.

Riservata a: Coloro che hanno effettuato da 2 a 6 trasferte UECL 25/26 nei settori riservati ad ACF Fiorentina. Abbonati Serie A e/o Abbonati UECL 25/26 (compreso Curva Double Pass) con almeno 1 trasferta UECL 25/26 nei settori riservati ad ACF Fiorentina.

TERZA FASE – AWAY PRIORITY 3 (fase attiva solo in caso di biglietti ancora disponibili). Dalle ore 15:01 del 02/04/2026 fino alle ore 15:00 del 03/04/2026 o fino ad esaurimento delle disponibilità.

Riservata a: Coloro che hanno effettuato da 2 a 6 trasferte UECL 25/26 nei settori riservati ad ACF Fiorentina. Abbonati Serie A e/o Abbonati UECL 25/26 (compreso Curva Double Pass)

QUARTA FASE – AWAY PRIORITY 4 (fase attiva solo in caso di biglietti ancora disponibili). Dalle ore 15:01 del 03/04/2026 fino alle 12:00 del 07/04/2026 o fino ad esaurimento delle disponibilità

Riservata a: Tutti i possessori di InViola Premium Card.

TIFOSI DISABILI NON DEAMBULANTI CON AUSILIO DI CARROZZINA

Per le richieste di tagliandi per i tifosi disabili non deambulanti e relativo accompagnatore si prega di contattare, entro le ore 10:00 del 03/04/2026, l’indirizzo infodisabili@acffiorentina.it”.