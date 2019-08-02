La Fiorentina pensa al centrocampo tra possibili arrivi e partenze. Milivojevic nuovo nome

La Fiorentina ora pensa al centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, Pradè chiede pazienza e tempo per Demme e Rongier. Sullo sfondo resta il ritorno di Badelj per il quale serve tempo. Il nuovo n...

La Fiorentina ora pensa al centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, Pradè chiede pazienza e tempo per Demme e Rongier. Sullo sfondo resta il ritorno di Badelj per il quale serve tempo. Il nuovo nome è quello di Luka Milivojevic del Crystal Palace. Il serbo però è conteso dalla Lazio ed andrebbe ad occupare l'ultimo posto disponibile per gli extracomunitari. Dabo, Eysseric e Saponara sono in uscita ma in attesa delle offerte giuste.