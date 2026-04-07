Polverosi: “Se Vanoli ci salva e vince la Conference, allora è dura poi mandarlo via a fine anno”

A Lady Radio è intervenuto il giornalista Alberto Polverosi per parlare di Fiorentina: “Per la Fiorentina i risultati sono stati ottimi perché hanno perso tutti, ovviamente ora c’è più ottimismo anche in vista del match contro il Crystal Palace di giovedì, ma non c’è da esultare perché ha giocato solo il Verona e noi s’è fatto un tiro. Loro hanno creato molto e ci potevano fare parecchio male invece è andata bene. Ci avviciniamo con cautela al nostro obiettivo e possiamo dire che non è lontano.”

Prosegue: “Finalmente in Europa abbiamo un avversario probante come il Crystal Palace che è la squadra più forte mai affrontata in questi anni, non si respira nemmeno l’aria di Conference ma qualcosa di molto di più. Finalmente possiamo guardare anche alla Conference come obiettivo e non solo al campionato perché il distacco è cresciuto sulla zona retrocessione.”

Su Vanoli: “Pensiamo a giovedì poi alla Lazio e al ritorno contro di loro. Ci dobbiamo salvare per poi decidere cosa fare con questo gruppo e con lui che non mi entusiasma. Chiaramente se vincesse il trofeo e portasse la salvezza allora sarebbe dura salutarlo.”