19 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sarà Fiorentina-Crystal Palace ai quarti di finale. Andata il 9 Aprile a Londra, ritorno il 16 a Firenze

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Sarà Fiorentina-Crystal Palace ai quarti di finale. Andata il 9 Aprile a Londra, ritorno il 16 a Firenze

Redazione

19 Marzo · 21:27

Aggiornamento: 19 Marzo 2026 · 21:36

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I viola vincono anche in Polonia mentre gli inglesi superano a fatica l’Aek Larnaca. Una sfida affascinante che vale le semifinali

La Fiorentina continua il suo percorso europeo senza intoppi e conquista un’importante vittoria in Polonia, superando il Rakow grazie alle reti di Piccoli e Pongracic. Una prestazione solida e concreta quella dei viola, che confermano il loro ottimo momento e staccano con merito il pass per i quarti di finale.

Più complicato, invece, il cammino del Crystal Palace, che soffre nel doppio confronto contro i ciprioti dell’Aek Larnaca. Gli inglesi riescono comunque a spuntarla solo dopo i tempi supplementari nella gara di ritorno, vincendo 2-1 in trasferta grazie alla decisiva doppietta di Ismaila Sarr.

Sarà dunque un affascinante incrocio italo-inglese nei quarti di finale di Conference League: l’andata si giocherà a Londra il 9 aprile, mentre il ritorno è in programma a Firenze il 16 aprile.

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