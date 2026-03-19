Sarà Fiorentina-Crystal Palace ai quarti di finale. Andata il 9 Aprile a Londra, ritorno il 16 a Firenze

La Fiorentina continua il suo percorso europeo senza intoppi e conquista un’importante vittoria in Polonia, superando il Rakow grazie alle reti di Piccoli e Pongracic. Una prestazione solida e concreta quella dei viola, che confermano il loro ottimo momento e staccano con merito il pass per i quarti di finale.

Più complicato, invece, il cammino del Crystal Palace, che soffre nel doppio confronto contro i ciprioti dell’Aek Larnaca. Gli inglesi riescono comunque a spuntarla solo dopo i tempi supplementari nella gara di ritorno, vincendo 2-1 in trasferta grazie alla decisiva doppietta di Ismaila Sarr.

Sarà dunque un affascinante incrocio italo-inglese nei quarti di finale di Conference League: l’andata si giocherà a Londra il 9 aprile, mentre il ritorno è in programma a Firenze il 16 aprile.