Da Londra: "Il Crystal Palace è letale in contropiede, se ti scopri sei finito ed è impossibile poi rimontare l'andata"

Il Crystal Palace è stato raccontato da un esperto di calcio inglese, Antonio Marchese, oggi a Radio Bruno

Antonio Marchese, esperto di calcio inglese ed italiano che vive a Londra ha parlato della sfida di stasera: "All'andata la Fiorentina non ha giocato male, ma ha perso per via di vari episodi e chiaramente l'assenza di Kean è stata un fattore. A Londra non hai mai tirato in porta e magari ti poteva far comodo, non ci si aspettava un 3-0 e gli stessi inglesi sono rimasti sorpresi perché pensavano che la Fiorentina fosse più forte."

Prosegue: "Adesso è quasi impossibile perché se fai la partita, becchi dei contropiedi che pagherai visto che loro sono bravi in questa caratteristica. Hanno più problemi a creare, ma ora devi giocare il tutto per tutto."