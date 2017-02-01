La Fiorentina chiama Caceres, ma il difensore è a un passo dalla Premier
L'uruguaiano è a un passo dal Crystal Palace ma la Fiorentina lo invita a prendere tempo in vista di un possibile approdo in viola...
Secondo quanto riportato da Gazzamercato.it pare che Martin Caceres, ex difensore della Juventus ed attualmente fiore all'occhiello della nutrita schiera degli svincolati, stia per accasarsi al Crystal Palace, momentaneamente al terzultimo posto in Premier League. Tuttavia la Fiorentina non sembra intenzionata a mollare la presa per il giocatore infatti, dopo l'accordo sfumato in extremis negli ultimi giorni, sembra che ci sia stato un ulteriore contatto fra la squadra di mercato della società gigliata ed il giocatore, al fine di guadagnare ulteriore tempo in vista di un possibile arrivo dell'uruguaiano alla corte di Paulo Sousa.