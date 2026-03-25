Fiorentina-Crystal Palace: Firenze si prepara per l’Europa. Da domani biglietti disponibili

Cresce l’attesa per la gara di ritorno dei Quarti di Finale di Conference League, in programma il prossimo 16 aprile alle ore 21:00 allo Stadio Artemio Franchi. Un appuntamento cruciale per la stagione europea, che vedrà i tifosi protagonisti sugli spalti in una serata che si preannuncia carica di emozioni.

La Fiorentina ha ufficializzato tutte le modalità di vendita dei biglietti, suddivise in quattro fasi distinte, pensate per garantire priorità agli abbonati e una successiva apertura al pubblico generale.

FASE 1: prelazione per abbonati e possessori di titoli speciali

La prima fase prenderà il via alle ore 12:00 del 26 marzo 2026 e si concluderà alle 11:59 del 30 marzo 2026. In questo periodo potranno acquistare i biglietti con diritto di prelazione sul proprio posto i possessori di miniabbonamento League Phase UECL 25/26 e i titolari di Curva Double Pass. Accesso alla vendita, ma senza prelazione sul posto, anche per gli abbonati alla Serie A 2025/26.

FASE 2: apertura della vendita libera

Dalle ore 12:00 del 30 marzo fino alle 09:59 del 10 aprile 2026 scatterà la seconda fase. Rimarranno attive le tariffe della fase precedente, ma senza più il diritto di prelazione per i possessori dei pacchetti dedicati. Contestualmente inizierà la vendita libera, consentendo a tutti i tifosi di acquistare i tagliandi disponibili.

FASE 3: nuove tariffe e prosecuzione della vendita libera

A partire dalle ore 10:00 del 10 aprile fino alle 08:59 del giorno della gara, termineranno le tariffe riservate agli abbonati. Proseguirà la vendita libera con prezzi differenziati: intero, under 25 e under 14, per favorire la partecipazione di giovani e famiglie. FASE 4: vendita nel giorno della partita

Il 16 aprile, giorno della gara, saranno attive le tariffe matchday, ultime possibilità per assicurarsi un posto allo stadio e sostenere la squadra in una sfida decisiva per il cammino europeo.