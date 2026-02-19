Notte di Conference: Fiorentina travolgente, Crystal Palace bloccato a sorpresa dallo Zrinjski

È stata una notte convincente e ricca di soddisfazioni per la Fiorentina, che sembra aver già messo in cassaforte la qualificazione ai play-off di Conference League grazie al netto successo per 3-0 sul campo dello Jagiellonia. Una prestazione solida e concreta quella dei viola, capaci di indirizzare con decisione la doppia sfida già nella gara d’andata.

Non altrettanto brillante la serata del Crystal Palace, fermato sull’1-1 in trasferta dallo Zrinjski Mostar. Gli inglesi erano passati in vantaggio con Sarr, ma nella ripresa Abramovic ha ristabilito l’equilibrio, rimandando ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno. Colpo esterno del Celje, che ha superato il Drita con un combattuto 3-2 fuori casa. Pareggio invece tra due squadre già affrontate dalla Fiorentina nella fase a gironi, Losanna e Sigma Olomuc, che hanno chiuso sull’1-1. Clamorosa battuta d’arresto per l’AZ Alkmaar, sconfitto per 1-0 sul campo del Noah in una delle sorprese più inattese della serata.

Di seguito il quadro completo dei risultati:

KuPS-Lech Poznan 0-2

Noah-AZ Alkmaar 1-0

Sigma Olomuc-Losanna 1-1

Zrinjski-Crystal Palace 1-1

Drita-Celje 2-3

Jagiellonia-Fiorentina 0-3

Omonia-Rijeka 0-1

Shkendjia-Samsunspor 0-1