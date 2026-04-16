Fiorentina fuori dalla Conference, non basta il 2-1 al Crystal Palace. In gol Gudmundsson e Ndour

La Fiorentina ci ha messo il cuore ma non è riuscita nell'impresa di ribaltare il pesante ko dell'andata, un netto 3-0 in favore del Crystal Palace

La Fiorentina oggi alle ore 21 al Franchi di Firenze affronta per la partita di ritorno dei quarti di Conference League il Crystal Palace. Viola che ha l'obbligo di credere in un'impresa per superare il turno, visto il pesante ko di Londra, un netto 3-0.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è il Crystal Palace. Al 3’ grande chance per il Crystal Palace, Munoz calcia da destra, palla che si spegne sul fondo. All’8 Fagioli calcia dal limite dell’area, Lacroix respinge il tiro. Al 10’ Gudmundsson calcia da fuori area, tiro che viene smorzato dalla difesa del Palace. Al 17’ Palace avanti. Munoz crossa in area, Sarr tutto solo insacca il pallone alle spalle di De Gea. Al 20’ De Gea chiude su Sarr. Al 25’ chance per la Fiorentina, Solomon calcia dalla distanza, Henderson si allunga. Chiude. Al 27’ Canvot calcia in area di rigore Mandragora, penalty per la Fiorentina. Al 30’ fuori Tharton, dentro Lerma. Sul dischetto si presenta Gudmundsson che spiazza il portiere del Palace e firma l’1-1! Al 34’ conclusione larga di Pino. Al 40’ giallo per Pongracic e Pino. Al 41’ fuori Lacroix, al suo posto Riad. Al 470 conclusione di Solomon, palla che Henderson libera spedendola sopra la traversa. Al 50’ ammonito Comuzzo.

SECONDO TEMPO- Al 51’ Kamada prova la conclusione dalla distanza, De Gea si allunga e mette palla in angolo. Al 53’ Fiorentina in vantaggio! Rasoiata vincente all’angolino di Ndour da fuori area. La Fiorentina ci crede!! Al 56’ giallo per Sarr. Al 63’ Gudmundsson calcia dalla distanza, si distende Henderson. Al 66’ giallo per Ranieri. Al 69’ Harrison calcia di destro debolmente tra le braccia del portiere del Palace. Al 70’ fuori Comuzzo e Gosens, dentro Kouadio e Balbo. Al 73’ nel Palace fuori Pino, dentro Hughes. Al doppio cambio Fiorentina, al 75’ fuori Gudmundsson e Solomon, dentro Fazzini e Fabbian. Al 76’ giallo per Riad. All’80’ cross dentro di Harrison per Piccoli che svetta ma non trova la porta. All'87' giallo per Ndour. Al 91' giallo per Piccoli. Al 93' cross dentro di Harrison per Piccoli che ancora una volta non trova la porta. Dopo 4' arriva il triplice fischio dell'arbitro, la Fiorentina batte 2-1 il Palace. A