Il Crystal Palace vince la Conference contro il Rayo: cresce il rimpianto della Fiorentina

A Lipsia i londinesi vincono 1-0 e conquistano il loro primo trofeo internazionale. Terza vittoria di una squadra di Premier in cinque edizioni

Il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 il Rayo Vallecano nella finale di Lipsia. A decidere il match è stato Jean-Philippe Mateta a inizio secondo tempo, regalando agli inglesi il primo storico trionfo europeo. Un successo che assume ancora più peso per la Fiorentina, eliminata proprio dal Palace ai quarti di finale della competizione.

La partita si apre con ritmi intensi ma poche occasioni nitide. Il Rayo si rende pericoloso al 25’, quando Alemao sfiora il vantaggio con un sinistro al volo terminato di poco a lato dopo una sponda mancata della difesa inglese. Nel finale di primo tempo arriva invece la grande chance per il Palace: Wharton pesca Mitchell tutto solo in area, ma il laterale inglese spreca di testa da posizione favorevole.

Nella ripresa il Crystal Palace cambia marcia e trova subito il gol decisivo. Al 51’ Wharton calcia, Batalla respinge come può e Mateta è il più rapido ad avventarsi sul pallone firmando l’1-0 da pochi passi.

Il Palace va poi a centimetri dal raddoppio con una clamorosa azione al 56’: punizione di Pino, doppio legno inglese e terzo palo colpito da Ratiu nel tentativo di anticipare ancora Mateta. Nel finale il Rayo prova ad aumentare la pressione, ma la squadra di Glasner resiste senza particolari affanni fino al triplice fischio.

Per il Crystal Palace arriva così una notte storica: dopo aver eliminato la Fiorentina, gli inglesi completano il loro percorso europeo alzando la Conference League.