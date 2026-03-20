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Il Crystal Palace non giocherà fino alla gara di andata con la Fiorentina: ha 3 settimane di pausa

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Il Crystal Palace non giocherà fino alla gara di andata con la Fiorentina: ha 3 settimane di pausa

Redazione

20 Marzo · 12:49

Aggiornamento: 20 Marzo 2026 · 12:49

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La Fiorentina sfiderà il Crystal Palace nei quarti di finale della Conference League, la gara di andata si giocherà a Londra il 9 Aprile. L’unica cosa certa è che il Palace arriverà alla gara di andata piuttosto fresco, questo perché la squadra di Glasner non giocherà fino alla sfida con i viola. Infatti questo fine settimana avrebbe dovuto giocare contro il Manchester City ma la squadra di Guardiola è in finale di Carabao Cup.

Dopo di che ci sarà la sosta per le nazionali e infine il fine settimana di Pasqua in cui la Premier League non gioca. Di conseguenza il prossimo match del Palace sarà contro la Fiorentina il 9 Aprile. La squadra di Vanoli invece giocherà contro l’Inter Domenica e poi l’Hellas Verona, con la speranza che queste 2 partite possano portare i viola lontano dalla zona retrocessione. In modo da giocare i quarti con la testa libera

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