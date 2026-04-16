Vanoli: "Stasera dobbiamo regalare un sogno a questa gente, conta tanto la testa e saremo pronti a tutto"

Il mister viola ha parlato prima del match contro il Palace dal Franchi

A Sky Sport ha parlato mister Vanoli prima della gara contro il Palace: "Stasera ci vogliono le motivazioni, nient'altro, dobbiamo realizzare un sogno perché questa gente ci crede come ha sempre fatto per tutta la stagione e anche stasera ci accompagna. Mi dispiace avere queste assenze perché possiamo andare ai supplementari e noi siamo corti, però sta a noi e anche il modulo conta poco."

Prosegue: "Dobbiamo andare a tutta, conta tanto la testa perché bisogna fare la prova dell'anno. Voglio vedere un bell'approccio da subito perché non appena fischia, bisogna macinare."

Su Manninger: "Sono molto triste perché abbiamo giocato insieme e era un ragazzo eccezionale. Sono vicino alla famiglia per questa tragedia poi il resto è superfluo."