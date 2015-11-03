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Notizie Manninger Fiorentina

Vanoli: "Stasera dobbiamo regalare un sogno a questa gente, conta tanto la testa e saremo pronti a tutto"

16 aprile 2026 20:38

Manninger: "Sbagliai a scegliere la Fiorentina, era un gran casino e potevamo fallire in qualsiasi momento"

05 aprile 2026 14:46

Manninger: "Anche il Rapid ha deluso, ma contro una Fiorentina in crisi farà la partita della vita"

22 ottobre 2025 15:31

Era il portiere della Fiorentina, adesso Manninger ha cambiato vita: "Faccio il falegname"

15 settembre 2021 13:31

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