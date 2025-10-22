Manninger: “Anche il Rapid ha deluso, ma contro una Fiorentina in crisi farà la partita della vita”

Alexander Manninger, ex portiere viola nella stagione 2001/02, è intervenuto a RadioFirenzeViola per parlare della sfida di Conference con il Rapid e del deludente inizio di stagione della Fiorentina: “Per me è una sorpresa. Sono stato a Firenze due anni fa quando venne realizzato il Viola Park. Visitai il centro sportivo: davvero spettacolare. Pensavo che quello sarebbe potuto essere l’inizio di una scalata della squadra viola verso la top5 italiana. Però per adesso hanno deluso, e, nonostante il modo in cui sono arrivati alcuni risultati, la classifica alla fine dice la verità”.

Sul Rapid: “Erano partiti alla grande, conosco l’allenatore, avevano dato un grande entusiasmo alla città di Vienna, dopo anni. Però, avendo perso tre volte di fila, i risultati ti toccano, ti prende il vento e devi recuperare. Infatti hanno perso il primo posto in classifica, non hanno più la confidenza che avevano avuto all’inizio. E l’ambiente ora non è contento di quello che sta succedendo. E’ una situazione analoga a Firenze”.

Sui punti di forza e di debolezza del Rapid: “Prima di tutto l’allenatore. Il mister nuovo era anche un manager prima. Ha allenato a Colonia e Dortmund, è un allenatore esperto e fu molto bravo anche da giocatore. E’ un buon allenatore per il Rapid, ma i giocatori sono quelli che ha e non può fare miracolo dopo tre mesi. Tra i punti deboli metterei le ultime tre partite, che hanno fatto perdere il ritmo, l’entusiasmo di vincere. Quando succede lo senti”.

Sulla partita: “Il Rapid partirà forte, dato anche il fatto che la partita sarà in casa, con lo stadio pieno, perché la Fiorentina attrae gli spettatori. Per me potrebbe essere la partita più importante della stagione per il Rapid. La motivazione sarà alta. La Fiorentina poi ha più qualità, ma in una gara secca il Rapid si può far sentire e dare fastidio. Sarà una buona partita tra due squadre che per ora non sono state all’altezza delle aspettative. La Conference è’ sempre una competizione europea. Alcune squadre ci vedono una possibilità di giocare in Europa, di vincere un trofeo. La Conference va trattata meglio. La Fiorentina che rischia di non essere nella top 5-6 in Italia, può arrivare fino alla fine in coppa”.

Sulla tifoseria: “Per me il Rapid ha i tifosi più caldi d’Austria, avranno lo stadio pieno con 22.000 spettatori. Faranno rumore e questo potrebbe dare una mano alla squadra. Anche la Fiorentina però ha una tifoseria forte. Anche il livello del dodicesimo uomo sarà alto”.

Su De Gea: “Anno scorso De Gea arrivò in una Fiorentina che aveva fame e che fece un campionato positivo anche grazie alla sua esperienza. Fu una buona idea prenderlo ma il tempo non si ferma, anche lui ha la sua età e ha tante partite sulle spalle. Quando lavori con una squadra forse un po’ più giovane e in un momento di cambiamento, qualcosa si sente ma la qualità di De Gea rimane e può dare una grande mano. Però serve tutta la squadra, non solo lui”.

Sul suo passato alla Fiorentina: “Mi rimane la forza la città, la tifoseria, lo stadio. Rimane per tutta la vita. Purtroppo è stato solo un anno, e forse anche il peggiore, però mi tengo il positivo che ricavai da quell’anno. Fu il primo anno giocando in Italia e mi tengo l’emozione dello stadio e della curva quando entrai in campo”.