Fiorentina occhio Crystal Palace in Conference: dopo la vittoria del FA Cup adesso sono 2° in Premier

Da quando sono note le squadre presenti nella Conference League, in molti a Firenze hanno iniziato a pensare che la Fiorentina sia la grande favorita per la vittoria della coppa. Un po' per l'esperien...

Da quando sono note le squadre presenti nella Conference League, in molti a Firenze hanno iniziato a pensare che la Fiorentina sia la grande favorita per la vittoria della coppa. Un po' per l'esperienza in questa competizione, 2 finali e una semifinale in 3 partecipazioni. Un po' perché non ci sono apparentemente squadre che sulla carta sembrano più forti della Fiorentina, ma è davvero così?

A quanto pare abbiamo forse sottovalutato troppo il Crystal Palace che lo scorso anno si è piazzata 12esima in Premier League, ma che si è qualificata alle coppe grazie alla vittoria del FA Cup e della retrocessione in Conference League imposta dalla UEFA. Ma proprio la vittoria del FA Cup sembra aver cambiato il volto della squadra inglese. Infatti ad inizio stagione hanno vinto anche la Community Shield, la nostra supercoppa, battendo il Liverpool ai rigori. E adesso dopo aver battuto nuovamente il Liverpool in casa sono 2° in Premier League a 3 lunghezze proprio dai Reds'. Ma in realtà il momento di forma del Palace nasce prima della vittoria in coppa. Infatti la squadra allenata da Glasner non perde dal 16 Aprile scorso ed è imbattuta negli ultimi 18 impegni ufficiali