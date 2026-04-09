PAGELLE FIORENTINA: DODÓ HORROR SUI GOL, HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SBAGLIA TUTTO

De Gea 6 Fa quel che può nel primo tempo, mette pezze dove può, oltre non può andare. In occasione del secondo gol inizialmente riesce anche a parare, poi la palla va all’angolino.

Dodò 4 Inizio horror del brasiliano, il rigore è sicuramente generoso ma la sua entrata è imprudente e spropositata. Sul secondo gol del Crystal Palace è lento a salire perchè tiene in gioco il calciatore inglese che fa partire l’azione. Prova a farsi perdonare con la bella azione che fa nascere dando un preciso assist a Fabbian che spreca, si ripete per un bell’assist anche per Piccoli che anche lui getta alle ortiche

Pongracic 5,5 Fa fatica a prendere le misure agli attaccanti avversari nel primo tempo, nel secondo tempo invece tiene bene le distanze e serve anche un bell’assist per Piccoli. Si perde Mateta in più di un’occasione

Ranieri 5,5 Lo guardi in faccia nel primo tempo ed ha l’espressione di uno che sa che la sua squadra è presa a pallonate ma non può fare altro che ribattere quando ne ha la possibilità. Paga il disastro della squadra

Gosens 5 Difende come può, attacca malissimo. La fotografia della sua partita è quando nel secondo tempo ha tempo e spazio per crea un grande pericolo ma serve male Piccoli che sarebbe stato da solo davanti al portiere

Fagioli 5 Nel primo tempo perde una quantità elevata di palloni, alcuni passaggi sono sanguinosi ma comunque è uno dei pochi a cercare di creare qualcosa, accarezza bene la palla, cerca varchi che spesso trova ma la squadra non gira a dovere. Nel secondo tempo al minuto 87 perde un pallone che per poco non fa prendere il terzo gol alla Fiorentina

Fabbian 4,5 Inesistente nel secondo tempo, non utile nella fase di palleggio e impostazione, non utile nella fase offensiva. Ad inizio secondo tempo ha sui piedi la palla del 2-1 ma da posizione ottima e tutto solo prende solo la traversa

Ndour 5,5 Uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo, corre ed è utile anche in fase di impostazione. Nel secondo tempo si vede poco, tanta corsa, poca incisività come quando al minuto 80 da buona posizione ha calciato altissimo

Harrison 4 Sul secondo gol del Crystal Palace è netto ritardo su Mitchell che segna. Il resto della sua partita è come quando scegli di vedere un video alla velocità di 0,5. Lento, impacciato, sbaglia praticamente tutto. Unico passaggio azzeccato è quando scambia con Dodò sull’azione che porta alla traversa di Fabbian

Gudmundsson 5 Nel primo tempo la Fiorentina non gira e lui va al centro del campo per prendersi palla e spazi, nel secondo tempo cerca di fare la stessa cosa ma con zero incisività

Piccoli 4 Sbaglia tutti i palloni che gli vengono dati. Nel primo tempo ha la possibilità di avere solo palloni da proteggere spalle alla porta, nel secondo invece gli vengono dati almeno due ottimi servizi per fare gol. Sbaglia sempre tutto. Praticamente la Fiorentina è andata a Londra giocando senza attaccante

Comuzzo 5 Si perde il marcatore del terzo gol del Crystal Palace, doveva marcarlo, se ne dimentica