Obbiettivi per la porta: Guaita firma con il Crystal Palace, niente Fiorentina
Uno dei tanti nomi per la porta della Fiorentina che si sono rincorsi da inizio giugno, portava al nome di Guaita, 28enne in forza al Getafe. Obbiettivo sfumato, il portiere andrà in Inghilterra come...
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2018 16:31
Uno dei tanti nomi per la porta della Fiorentina che si sono rincorsi da inizio giugno, portava al nome di Guaita, 28enne in forza al Getafe. Obbiettivo sfumato, il portiere andrà in Inghilterra come annunciato dal Crystal Palace su Twitter.