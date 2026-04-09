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Il Crystal Palace è 1° in Conference League per xg creati, 2° per tiri totali. Ma la Fiorentina segna di più

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Il Crystal Palace è 1° in Conference League per xg creati, 2° per tiri totali. Ma la Fiorentina segna di più

Andrea Pagni

9 Aprile · 11:53

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 11:53

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Si sfideranno stasera Crystal Palace e Fiorentina per la gara di andata dei quarti di finale della UEFA Conference League. Una sfida affascinante e difficile per la Fiorentina che andrà a sfidare la favorita della competizione. Anche i dati ci confermano come il Palace stia facendo benissimo nella competizione. I londinesi infatti sono 1° in Conference League per Xg creati, con un dato di 23.12 contro i 18 della Fiorentina. Il Palace è 2° per tiri totali con 172 conclusioni (154 quelle viola). Gli inglesi hanno anche una altissima percentuale di possesso palla 59.16%, il 4° miglior dato del torneo. Eppure nonostante tutto la Fiorentina ha segnato di più, 17 reti contro le 16 del Palace. Una differenza minuscola ma che comunque è importante considerando quanto gli Eagles hanno creato di più

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