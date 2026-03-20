Per i bookmaker il Crystal Palace è la favorita della Conference. La Fiorentina è dietro lo Strasburgo

La Fiorentina ai quarti di Conference League dovrà sfidare il Crystal Palace per giocarsi il passaggio del turno e raggiungere la quarta semifinale consecutiva nel torneo. Secondo i principali bookmaker sarà uno scoglio difficile da affrontare visto che la squadra londinese è la grande favorita del torneo. Il Palace infatti ha una quota che oscilla tra il 3.25 e il 3.75, mentre la squadra di Vanoli è data tra il 6 e il 6.5. Nel mezzo alle due c’è lo Strasburgo che quota tra il 4.00 e il 5.00. Dunque per i viola c’è un vero e proprio scoglio da superare, ma aldilà delle quote non è una partita impossibile. Inoltre se la Fiorentina riuscisse a passare il turno eliminando la più forte del torneo avrebbe poi un grande slancio per arrivare in fondo. Nel mentre però è fondamentale salvarsi