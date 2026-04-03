Nota ufficiale del Crystal Palace: “Settore ospiti al Franchi sold out, venduti 1200 biglietti”

Come annunciato con una nota ufficiale sul sito del Crystal Palace, per la partita di giovedì al Franchi il settore ospiti occupato dai Londinesi è andato sold out: “I biglietti per la gara di ritorno...

Come annunciato con una nota ufficiale sul sito del Crystal Palace, per la partita di giovedì al Franchi il settore ospiti occupato dai Londinesi è andato sold out: “I biglietti per la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Conference League del Crystal Palace contro la ACF Fiorentina sono ora esauriti, con una lista d'attesa aperta. Dopo le trattative con la Fiorentina e le autorità locali, siamo lieti di confermare di essere riusciti a ottenere ulteriori 200 biglietti in trasferta. La nostra assegnazione per le trasferte è quindi di circa 1.200 biglietti”.