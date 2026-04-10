Bucciantini: “Gudmundsson è la delusione più grande, in campo sembra sempre svogliato”

Il noto giornalista sportivo Marco Bucciantini, ha commentato la sconfitta della Fiorentina per 3-0 contro il Crystal Palace che lascia poche speranze ai viola in vista del match di ritorno in programma giovedì prossimo al Franchi.

Ecco le parole del giornalista raccolte dal Pentasport di Radio Bruno:

“Sono in linea con Vanoli: la Fiorentina non ha iniziato male la partita. I primi dieci minuti sono stati positivi, con un atteggiamento coraggioso. Siamo riusciti a entrare due volte in area con Harrison, e in situazioni del genere mi aspetto una giocata di qualità, così come a inizio secondo tempo. Anche nel finale, prima di subire il 3-0, eravamo di nuovo nei pressi dell’area avversaria. Piccoli e Gudmundsson, però, non giustificano una valutazione complessiva di 50 milioni. In particolare Gudmundsson è la delusione più grande: osservandolo, dà sempre l’impressione di essere svogliato.”