Crystal Palace-Fiorentina, Selhurst Park sold out: atmosfera infuocata per i quarti di Conference

L’andata dei quarti di finale di UEFA Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina si disputerà in un’atmosfera infuocata: la società inglese ha comunicato sui propri canali ufficali il sold out al Selhurst Park per la partita di giovedì 9 aprile alle 21:00. Con una capienza di circa 25 mila posti, gli Eagles sono pronti a spingere contro la squadra di Vanoli. La nota del club:

“Sconfiggendo l’AEK Larnaca negli ottavi di finale, gli Eagles sono diventati la prima squadra inglese a raggiungere i quarti di finale di una grande competizione UEFA alla sua stagione d’esordio in Europa dal 1979. Questa avventura continuerà ora contro la Fiorentina, squadra di Serie A che ha raggiunto due delle quattro finali della UEFA Conference League. Il Palace potrà quindi contare sul pieno supporto dei tifosi del sud di Londra giovedì 9 aprile per una serata storica sotto i riflettori di Selhurst Park. Un numero limitato di biglietti potrebbe essere reso disponibile alle ore 13:00 BST di venerdì 3 aprile , una volta evase le richieste in corso. Ulteriori biglietti potrebbero essere resi disponibili o restituiti dai tifosi prima della partita”.