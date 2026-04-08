Nazione svela: “Il Crystal Palace ha un rosa che vale più del doppio della Fiorentina. Tre i top player”

L’attuale valore della rosa del Crystal Palace fa impressione: 541,30 milioni di euro. Tradotto: in Italia sarebbe dietro soltanto all’Inter e di soli tre milioni alla Juventus. Rosa che vale più del doppio di quella della Fiorentina (243,85). Numeri alla mano non c’è partita, anche se è nota l’alta valutazione dei giocatori di Premier League.

All’andata mancherà per squalifica il centravanti Strand Larsen, pagato 50 milioni a gennaio. Ci sarà Mateta (problemi fisici ne impedirono l’approdo al Milan), il gioiello è il mediano inglese classe 2004 Adam Wharton, già nel giro della nazionale. Se ne andrà in estate, lo vogliono club come il Real Madrid. Cifra? Non meno di 100 milioni. Le valutazioni a certe latitudini sono queste. Lo scrive La Nazione.