Di Marzio: “La Fiorentina ha chiesto Thorstvedt al Sassuolo ma il club neroverde non apre alla cessione”

Il noto giornalista, Gianluca Di Marzio, rivela che la Fiorentina ha chiesto al Sassuolo Kristian Thorstvedt, ma il club neroverde fa muro. Il club viola ha provato a intavolare nuovi contatti anche nelle ultime ore. Dal club emiliano però, non arrivano segnali di apertura: il Sassuolo infatti, non intende privarsi del giocatore e, al momento, non prende in considerazione una cessione.

La @ACFFiorentina ha chiesto Thorstvedt al @SassuoloUS: il club neroverde non apre alla cessione. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 15, 2026