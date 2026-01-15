15 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:42

Di Marzio: “La Fiorentina ha chiesto Thorstvedt al Sassuolo ma il club neroverde non apre alla cessione”

Di Marzio: “La Fiorentina ha chiesto Thorstvedt al Sassuolo ma il club neroverde non apre alla cessione”

Tentativo della Fiorentina di portare a Firenze Thorstvedt del Sassuolo, ma il club emiliano non vuole cedere il norvegese

Il noto giornalista, Gianluca Di Marzio, rivela che la Fiorentina ha chiesto al Sassuolo Kristian Thorstvedt, ma il club neroverde fa muro. Il club viola ha provato a intavolare nuovi contatti anche nelle ultime ore. Dal club emiliano però, non arrivano segnali di apertura: il Sassuolo infatti, non intende privarsi del giocatore e, al momento, non prende in considerazione una cessione.

