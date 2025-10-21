21 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Di Marzio: “Commisso non vuole cambiare allenatore. Non ci sono stati contatti con altri tecnici”

News

Di Marzio: “Commisso non vuole cambiare allenatore. Non ci sono stati contatti con altri tecnici”

Redazione

21 Ottobre · 22:04

Aggiornamento: 21 Ottobre 2025 · 22:04

TAG:

Commissodi marzioFiorentinaPioli

Condividi:

di

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport del futuro di Stefano Pioli e di Daniele Pradè

Sulla delicata situazione della Fiorentina, in piena crisi di risultati e fiducia, è intervenuto anche Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Che in questo momento Pioli possa essere considerato l’uomo giusto dal club credo corrisponda al vero, e non siano soltanto parole di circostanza. Stando invece a quanto dichiarato da Pradè sulle eventuali dimissioni, non so se alle parole potranno mai seguire i fatti.”

Il giornalista ha poi aggiunto:

“Non risulta che Commisso voglia cambiare allenatore. C’è stata soltanto un’assunzione pubblica di responsabilità, per far capire che Pradè si sente il principale responsabile della situazione. Poi, certo, con altre sconfitte tutto può succedere, ma al momento non ci sono stati contatti con altri tecnici né segnali di rivoluzione dirigenziale. L’intenzione è quella di provare a uscire da questa crisi profonda tutti insieme.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio