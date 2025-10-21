Di Marzio: “Commisso non vuole cambiare allenatore. Non ci sono stati contatti con altri tecnici”

Sulla delicata situazione della Fiorentina, in piena crisi di risultati e fiducia, è intervenuto anche Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Che in questo momento Pioli possa essere considerato l’uomo giusto dal club credo corrisponda al vero, e non siano soltanto parole di circostanza. Stando invece a quanto dichiarato da Pradè sulle eventuali dimissioni, non so se alle parole potranno mai seguire i fatti.”

Il giornalista ha poi aggiunto:

“Non risulta che Commisso voglia cambiare allenatore. C’è stata soltanto un’assunzione pubblica di responsabilità, per far capire che Pradè si sente il principale responsabile della situazione. Poi, certo, con altre sconfitte tutto può succedere, ma al momento non ci sono stati contatti con altri tecnici né segnali di rivoluzione dirigenziale. L’intenzione è quella di provare a uscire da questa crisi profonda tutti insieme.”