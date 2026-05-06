Di Marzio allontana Paratici dalla Roma: "Non pensano a lui, il primo profilo è Manna del Napoli"
L'esperto di mercato ha tranquillizzato i tifosi viola riguardo al futuro di Paratici
Negli ultimi giorni il mercato dei dirigenti si è infiammato per un presunto corteggiamento della Roma nei confronti di Fabio Paratici, ma a rassicurare l'ambiente fiorentino è intervenuto Gianluca Di Marzio, che ai microfoni di TMW ha svelato i veri piani dei Friedkin, spostando l'obiettivo su Napoli e Bergamo:
"La Roma ha puntato i fari su Manna, l'attuale direttore sportivo del Napoli. I Friedkin si sono mossi personalmente per sondare il terreno. È un profilo che piace moltissimo a Gasperini, il quale sta spingendo con forza affinché Manna decida di chiudere il suo rapporto con il club di De Laurentiis."
L'esperto di mercato ha poi aggiunto quali sarebbero i piani di riserva nel caso in cui la trattativa per il dirigente partenopeo dovesse sfumare:
"Le alternative sul tavolo sono due: Toni D'Amico, che però è blindato dall'Atalanta, oppure Giuntoli. Quest'ultimo è attualmente libero e gode di una stima profonda da parte di Gasperini, che lo vedrebbe come l'alleato ideale per il suo progetto tecnico."