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Di Marzio: "Fiorentina, accordo con Fagioli per l'ingaggio, si tratta per un prestito con obbligo"

La Fiorentina si avvicina a Nicolò Fagioli: raggiunto l’accordo sull’ingaggio, si lavora per l’intesa con la Juventus che chiede 20 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2025 23:19
Di Marzio: "Fiorentina, accordo con Fagioli per l'ingaggio, si tratta per un prestito con obbligo" -
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La Fiorentina è scatenata in questi ultimi giorni di calciomercato. Oltre alla trattativa per Nicolò Zaniolo (leggi qui le ultime), si lavora anche per Nicolò Fagioli della Juventus.

La società viola ha raggiunto l’accordo con l’entourage del centrocampista classe 2001, ma ancora non è stato trovato quello con la Juventus (che chiede 20 milioni di euro).

Le parti stanno continuando a lavorare per trovare l’intesa economica, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. In questo momento, c’è ancora distanza sulle cifre.

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