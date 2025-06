Di Marzio: “Fazzini sempre più vicino alla Fiorentina per circa 10 milioni. Restano da limare i bonus”

La Fiorentina ha messo le mani su Jacopo Fazzini. Come vi abbiamo anticipato, i viola hanno voluto muoversi per anticipare la concorrenza e assicurarsi il giovane centrocampista. Ora l’operazione con l’Empoli è vicina alla chiusura per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Nella giornata di oggi, venerdì 20 giugno, c’è stato l’ultimo contatto tra i due club, che è stato positivo. L’affare, quindi, è ormai in dirittura d’arrivo. Si discute ancora soltanto per quanto riguarda alcuni bonus.

La stagione di Fazzini

Per Fazzini e soprattutto per l’Empoli è stata una stagione sfortunata, chiusa con la retrocessione in Serie B della squadra toscana. Il centrocampista classe 2003, uno dei prodotti più importanti del settore giovanile empolese, è stato frenato da diversi problemi fisici, che gli hanno permesso di giocare solo 22 partite stagionali. Nella parte finale del campionato però è stato in grado di trovare diversi gol e prestazioni convincenti, che gli hanno fatto ritoccare degli ottimi numeri. Dopo aver chiuso con 6 gol e 1 assist tra campionato e Coppa Italia ora Fazzini è impegnato con l’Italia Under 21 all’Europeo di categoria, dove affronterà la Germania ai quarti. Al suo ritorno dalla Slovacchia si preparerà per iniziare una sempre più probabile nuova avventura con la Fiorentina. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.