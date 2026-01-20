Di Marzio: “La Juve vuole Gudmundsson come vice Yldiz, per la Fiorentina è incedibile”

Oltre a una prima punta (per cui sono vivi i contatti con En-Nesyri) e a un vice Kalulu, la Juventus è anche alla ricerca di un vice Yildiz.

In questo senso i bianconeri stanno valutando diversi nomi, tra cui anche quello di Albert Gudmundsson. La dirigenza della Juve – su tutti Ottolini, che lo ha avuto al Genoa – ha richiesto alla Fiorentina il prestito dell’islandese, ricevendo però un “no” deciso del club viola che non lo ritiene sul mercato. Dal club toscano, infatti, l’islandese è considerato incedibile.

Lo riporta gianlucadimarzio.com