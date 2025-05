Valzer panchina in Serie A. E, adesso, c’è anche la Fiorentina a dover guardare sul mercato dopo le dimissioni di Raffaele Palladino. Uno dei nomi che fa sognare la piazza è Maurizio Sarri, ma come riporta Gianluca Di Marzio, la Lazio va avanti per il suo ritorno sulla panchina biancoceleste. Infatti, si legge, ci sono contatti continui tra le parti per un contratto biennale da 2,5 milioni di euro a stagione.