Di Marzio: “Betis offre 9 milioni per Ghilardi del Verona. Fiorentina detiene il 50% di rivendita”

In queste ore in Italia gli emissari del Real Betis hanno puntato un altro giocatore della Serie A, oltre a Emerson Royal e Asllani si tratta di Daniele Ghilardi, difensore dell’Hellas Verona, per il quale è stata avviata una trattativa con i gialloblù. Gli spagnoli hanno già presentato una prima offerta da circa 9 milioni di euro. La Fiorentina monitora la situazione da vicino perchè questa operazione potrebbe fruttare liquidità istantanea, da poter investire per l’attuale sessione di mercato La viola infatti detiene il 50% sulla futura rivendita del difensore scaligero.