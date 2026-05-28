Di Marzio controcorrente: “La Fiorentina si è presa 48h per decidere il futuro di Vanoli"
L'esperto di mercato ha parlato del futuro di Paolo Vanoli sulla panchina viola
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 21:02
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky, l'agente di Vanoli D'amico ha incontrato Fabio Paratici al Viola Park per parlare del futuro del tecnico. La Fiorentina non ha ancora salutato il mister e ha dato al suo entourage 48 ore di tempo per decidere chi sarà l'allenatore viola ovvero se restare con l'ex granata o virare su un altro profilo come Grosso.