Di Marzio controcorrente: “La Fiorentina si è presa 48h per decidere il futuro di Vanoli"

L'esperto di mercato ha parlato del futuro di Paolo Vanoli sulla panchina viola

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky, l'agente di Vanoli D'amico ha incontrato Fabio Paratici al Viola Park per parlare del futuro del tecnico. La Fiorentina non ha ancora salutato il mister e ha dato al suo entourage 48 ore di tempo per decidere chi sarà l'allenatore viola ovvero se restare con l'ex granata o virare su un altro profilo come Grosso.