Di Marzio annuncia: “In caso di necessità il Milan prenderà uno tra Comuzzo e Leoni in difesa”

Il noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha spiegato le dinamiche di mercato che aleggiano in casa Milan. Sembrerebbe probabile che il quartetto difensivo formato da Thiaw, Tomori, Pavlovic e Gabbia sarà interamente confermato da mister Allegri e la dirigenza. Come si sa però nel mercato niente è sicuro e per questo motivo, spiega l’esperto di mercato di Sky Sport, in caso di cessione di uno dei difensori sopracitati, la dirigenza rossonera cercherebbe un profilo di difensore giovane e italiano. Gli identikit degli indiziati principali sono Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Leoni, classe 2006, è arrivato a Parma dalla Sampdoria per circa cinque milioni più bonus e quest’anno ha giocato 17 partite in Serie A, mettendo a referto anche un gol. Comuzzo, invece, classe 2005 ha più esperienza nella massima serie italiana, essendo stato integrato in prima squadra già dall’ultima esperienza di Italiano a Firenze. Il difensore viola ha giocato 44 partite quest’anno, rivelandosi come una grande sorpresa del calcio italiano.