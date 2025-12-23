23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:09

Di Marzio: “Paratici colpito dal progetto Fiorentina, la voglia di rientrare in Italia è stata determinante”

News

Redazione

23 Dicembre · 11:50

di

Durante la trasmissione Calciomercato su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha commentato il profilo di Fabio Paratici, prossimo dirigente della Fiorentina, illustrando le mosse future e le ragioni che lo hanno spinto ad accettare Firenze:

“Paratici dovrà prima confrontarsi con il Tottenham per ottenere l’autorizzazione necessaria. Il contratto previsto è di quattro anni e mezzo, con ampi poteri decisionali e un ruolo chiave all’interno di un progetto a lungo termine. La chiusura dell’accordo è vicina, anche perché Paratici ha già espresso il suo consenso. Determinante nella scelta del dirigente è stata la visione presentata dalla società viola: la possibilità di rientrare in Italia e di diventare una figura di riferimento in un club italiano, soprattutto dopo il mancato accordo con il Milan, ha avuto un peso decisivo nella sua decisione.”

