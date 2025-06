Sky Sport rivela: “Kean vuole capire il progetto della Fiorentina prima di ascoltare altre offerte”

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato in diretta su Sky Sport del futuro di Moise Kean, queste le sue parole:

“Kean valuterà tutte le offerte, l’unica squadra ad oggi pronta a pagare la clausola è l’Al Qadsiah, ma credo che la volontà dell’attaccante sia quella di rimanere in Europa, ad oggi non ha aperto al club arabo. Vuole capire il progetto della Fiorentina che in questi giorni si sta muovendo tantissimo. Non è assolutamente detto che Kean lasci la Fiorentina, se dovesse andare la Fiorentina si cautelerebbe con Piccoli: il Cagliari lo valuta 30 milioni”