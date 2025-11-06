6 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:37

Di Marzio: “Vanoli tratta la risoluzione col Torino, poi firmerà con la Fiorentina con diversi bonus”

Di Marzio: “Vanoli tratta la risoluzione col Torino, poi firmerà con la Fiorentina con diversi bonus”

6 Novembre · 13:56

I bonus sono: uno in caso di posizionamento al decimo posto, e tre bonus diversi in base alla qualificazione alle coppe europee

Paolo Vanoli sta trattando per definire la risoluzione del contratto con il Torino: poi l’allenatore sarà libero di firmare con la Fiorentina. L’ex tecnico granata è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. In particolare, l’allenatore sta trattando per definire la risoluzione del contratto con il Torino, a cui è ancora legato dalla scorsa stagione.

Per l’allenatore è pronto un contratto annuale con opzione per un altro anno. Inoltre, sono previsti diversi bonus in base al piazzamento dei viola in campionato: uno in caso di posizionamento al decimo posto, e tre bonus diversi in base alla qualificazione alle coppe europee, a seconda di quale raggiungerà la Fiorentina.

