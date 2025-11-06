Di Marzio: “Vanoli tratta la risoluzione del contratto con il Torino. Poi la firma con la Fiorentina”

Paolo Vanoli sta trattando per definire la risoluzione del contratto con il Torino: poi l’allenatore sarà libero di firmare con la Fiorentina. I viola vorrebbero avere il nuovo allenatore in panchina contro il Genoa. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
6 Novembre · 10:21
Aggiornamento: 6 Novembre 2025 · 10:21
Paolo Vanoli sta trattando per definire la risoluzione del contratto con il Torino: poi l’allenatore sarà libero di firmare con la Fiorentina. I viola vorrebbero avere il nuovo allenatore in panchina contro il Genoa. Lo riporta Gianluca Di Marzio.