Di Marzio: "Vanoli tratta la risoluzione del contratto con il Torino. Poi la firma con la Fiorentina"

Di Marzio: “Vanoli tratta la risoluzione del contratto con il Torino. Poi la firma con la Fiorentina”

6 Novembre

Aggiornamento: 6 Novembre 2025 · 10:21

di marzioFiorentinaVanoli

La Fiorentina vorrebbe Vanoli in panchina già contro il Genoa

Paolo Vanoli sta trattando per definire la risoluzione del contratto con il Torino: poi l’allenatore sarà libero di firmare con la Fiorentina. I viola vorrebbero avere il nuovo allenatore in panchina contro il Genoa. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

