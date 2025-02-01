Di Marzio: "Offerta Fiorentina per Ndour, 5 milioni e 50% futura rivendita al Psg. C'è anche la Lazio"

La Fiorentina punta su Cher Ndour: vuole chiudere per lui per battere la concorrenza della Lazio. Fagioli resta nel mirino

La Fiorentina è in pressing per Cher Ndour. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i viola possono chiudere per il centrocampista classe 2004 dal PSG, attualmente in prestito al Besiktas. L'offerta fatta dalla Fiorentina è di 5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita del giocatore, e vuole concludere l'affare il prima possibile per evitare il sorpasso della Lazio, che è interessata a lui. Come riporta l'esperto di mercato, l'arrivo di Ndour non escluderebbe comunque l'arrivo di Nicolò Fagioli, altra operazione volta a rinforzare il centrocampo viola.

Pedullà: “Ndour non esclude Fagioli, la Fiorentina può fare 2 centrocampisti. Serve però una cessione”

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