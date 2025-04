Di Marzio: “La Fiorentina ha incontrato Kean, ribadendogli la sua centralità nel progetto viola”

La Fiorentina e Moise Kean hanno parlato del futuro, mettendo in chiaro quali siano le volontà del club. Questo quanto scrive Gianluca Di Marzio in merito all’incontro che si è svolto in queste ore:

“La Fiorentina ha sfruttato il tempo a disposizione per incontrare Moise Kean. A Cagliari, il presidente Rocco Commisso, il DG Alessandro Ferrari e il DS Daniele Pradè hanno ribadito all’attaccante la sua importanza all’interno del progetto viola, confermando quanto già affermato pubblicamente da Commisso”.