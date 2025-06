Di Marzio rivela: “La Fiorentina è in rimonta sul Bologna nella corsa per Dzeko. Ora i viola sono avanti”

La Fiorentina ha messo nel mirino Edin Dzeko e sta cercando di battere la concorrenza del Bologna. Come riporta Gianlucadimarzio.com, la Fiorentina starebbe effettivamente superando il Bologna nella corsa per l’attaccante bosniaco:

La Fiorentina è in rimonta sul Bologna per Edin Džeko.

Come avevamo raccontato, c’erano stati dei contatti iniziali tra il Bologna e l’attaccante bosniaco, che ha salutato il Fenerbahce dopo due anni. Il giocatore aveva aperto al possibile ritorno in Italia e su di lui c’erano anche club esteri. Nelle ultime ore, però, la Fiorentina ha recuperato terreno per l’attaccante bosniaco e sta mettendo in atto una rimonta proprio sui rossoblù, ancora da considerare dentro la corsa, nella trattativa. Rincorsa resa possibile anche dagli apprezzamenti di Stefano Pioli, che sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, e di Pradè.

Grande protagonista della stagione del Fenerbahce, Edin Dzeko potrebbe quindi tornare in Serie A. Con le maglie di Roma e Inter, il classe ’86 ha segnato in totale 151 gol tra tutte le competizioni, arricchendo il suo bottino personale con 69 assist.

Dzeko, il saluto al Fenerbahce

Alcuni giorni fa, Edin Dzeko aveva salutato il Fenerbahce: “È arrivato il momento di dire addio. Non è mai facile separarsi, specialmente quando un club lo si sente parte della propria pelle, come il Fenerbahçe ha fatto per me. Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati come una famiglia per me in questi due anni: i miei compagni di squadra, l’allenatore, lo staff, la società, e tutte le persone che ogni giorno lavorano instancabilmente dietro le quinte“. L’esperienza del bosniaco in gialloblù è durata due anni, raccogliendo 46 gol e 18 assist in 99 presenze”. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.