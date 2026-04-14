Di Marzio: “Kean? In Italia non vedo molte soluzioni. Milan? Non credo. Discorso diverso all’estero”

In estate due club arabi su di lui, ma decise di non prenderli in considerazione

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sulla base del valore della clausola che sono 51 milioni di euro non è facilissima una partenza di Kean, è una cifra molto importante per la nostra Serie A. È chiaro che all'estero o in Arabia il discorso cambia, in estate erano due le squadre arabe che si erano avvicinate e il giocatore aveva deciso di non prendere in considerazione quel tipo di campionato.

Bisognerà capire cosa vuol fare lui e che situazioni gli si prospetteranno. In Italia non vedo molte soluzioni perché non penso che torni alla Juve, il Milan non credo vada su di lui, il Napoli ha riscattato Hojlund e non credo vada a spenderne altri 50 per Kean, l'Inter nemmeno. Da capire se in Premier League quelle squadre come Il Manchester United che potrebbero essere alla ricerca di un nuovo attaccante possano decidere di fare l'investimento su di lui”.