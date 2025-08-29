Di Marzio conferma: "Fiorentina-Kean, intesa per il rinnovo: clausola ritoccata verso l’alto"

Anche Gianluca Di Marzio riporta attraverso i social l'avventuto accordo verbale tra Kean e la società viola per il rinnovo

La Fiorentina e Moise Kean hanno trovato un accordo verbale per il rinnovo del contratto. A riportarlo è Gianluca Di Marzio su X, aggiungendo che la clausola rescissoria è stata leggermente aumentata rispetto ai 52 milioni di euro previsti nel precedente accordo. Manca solo l’ufficialità, attesa nei prossimi giorni.

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