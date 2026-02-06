Ferrari presenta Paratici: “Si apre una nuova pagina di storia del club: benvenuto nella famiglia viola!”

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari ha utilizzato il social network LinkedIn per ribadire il benvenuto al Neo Ds del club Fabio Paratici.

Ecco le parole utilizzate da Ferrari:

“Con la nomina di Fabio Paratici a Direttore Sportivo della ACF Fiorentina si apre una nuova pagina nella storia del nostro Club. Una scelta che rappresenta un segnale chiaro e concreto della volontà del Presidente Giuseppe B. Commisso e di Catherine Commisso di imprimere un ulteriore, importante, impulso al progetto tecnico e sportivo. Fabio porta con sé un bagaglio di esperienze di altissimo livello. Ci ha colpito fin dal primo incontro per la sua determinazione, l’entusiasmo e la forte motivazione nel contribuire alla crescita della Viola: valori emersi con grande chiarezza anche durante la conferenza stampa. È questa stessa determinazione e passione, che hanno sempre contraddistinto Rocco Commisso, a doverci guidare oggi, tutti insieme, verso i prossimi traguardi. Benvenuto a Firenze, Fabio. Benvenuto nella famiglia Viola”