6 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrari presenta Paratici: “Si apre una nuova pagina di storia del club: benvenuto nella famiglia viola!”

Social

Ferrari presenta Paratici: “Si apre una nuova pagina di storia del club: benvenuto nella famiglia viola!”

Redazione

6 Febbraio · 21:43

Aggiornamento: 6 Febbraio 2026 · 21:49

TAG:

#FiorentinaAlessandro FerrariFabio Paratici

Condividi:

di

L'accoglienza social di Alessandro Ferrari che sottolinea l'importanza dell'innesto di Fabio Paratici nel quadro dirigenziale della Fiorentina

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari ha utilizzato il social network LinkedIn per ribadire il benvenuto al Neo Ds del club Fabio Paratici.

Ecco le parole utilizzate da Ferrari:

“Con la nomina di Fabio Paratici a Direttore Sportivo della ACF Fiorentina si apre una nuova pagina nella storia del nostro Club. Una scelta che rappresenta un segnale chiaro e concreto della volontà del Presidente Giuseppe B. Commisso e di Catherine Commisso di imprimere un ulteriore, importante, impulso al progetto tecnico e sportivo. Fabio porta con sé un bagaglio di esperienze di altissimo livello. Ci ha colpito fin dal primo incontro per la sua determinazione, l’entusiasmo e la forte motivazione nel contribuire alla crescita della Viola: valori emersi con grande chiarezza anche durante la conferenza stampa. È questa stessa determinazione e passione, che hanno sempre contraddistinto Rocco Commisso, a doverci guidare oggi, tutti insieme, verso i prossimi traguardi. Benvenuto a Firenze, Fabio. Benvenuto nella famiglia Viola”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio