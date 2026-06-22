Repubblica: "Settimana decisiva per la Fiorentina, al via le prime mosse di mercato"

Attesi i primi movimenti tra entrate e uscite

La settimana che inizia oggi segna un momento decisivo per la Fiorentina, pronta a entrare nella fase operativa della propria estate. A pochi giorni dall’apertura ufficiale del mercato estivo, stanno per muoversi le prime pedine, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.

Dopo l’annuncio di Fabio Grosso, che ha inaugurato il nuovo corso tecnico, e il viaggio negli Stati Uniti insieme ad Alessandro Ferrari per confrontarsi con la proprietà e delineare le linee guida del progetto futuro, Fabio Paratici ha già presentato alla piazza le strategie in vista della prossima stagione.

Ora, però, è tempo di passare dalle parole ai fatti. La dirigenza viola si prepara infatti ad avviare una sessione di mercato destinata a cambiare in modo significativo la rosa reduce dal quindicesimo posto dell’ultimo campionato. Nei prossimi giorni sono attesi i primi movimenti concreti che inizieranno a delineare il volto della nuova Fiorentina. Secondo quanto riportato da Repubblica.