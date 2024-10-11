Dg Ferrari: "Ragazzi, siete l'anima ed il futuro del Viola Park. Spero si ripeta a lungo questa serata"

Non manca un pensiero per Joe. "Grazie a Rocco e Catherine per quello che ci avete dato

Il DG della Fiorentina, Alessandro Ferrari, dopo aver rivolto un pensiero a Joe Barone, si è così espresso: "Un grazie a Rocco e Catherine, grazie per quello che ci hanno dato e per quello che cerchiamo di portare avanti con tutti voi. Voi (riferito a tutti i ragazzi presenti) siete l'anima del Viola Park, siete il futuro del Viola Park e quindi spero che questa serata si possa ripetere a lungo".

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