Ferrari: "Bove deve fare altri esami in settimana poi sapremo meglio tutto, il pensiero ora va a lui"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato al suo arrivo a Milano per l'Assemblea di Lega odierna. Il dirigente gigliato inizia con un commento rivolto al grandissimo campion...

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato al suo arrivo a Milano per l'Assemblea di Lega odierna. Il dirigente gigliato inizia con un commento rivolto al grandissimo campionato che sta facendo fin qui la squadra di Palladino, con un pensiero però sempre rivolto verso Edoardo Bove:

E' sorpreso di questa straordinario avvio di stagione?

"Sorpreso no, ma sta andando bene e siamo contenti. Ora però abbiamo tutti cuore e pensiero ad Edoardo, il campionato viene dopo. Novità? Deve fare ancora accertamenti questa settimana, poi sapremo tutto meglio".

Dopo il successo contro il Cagliari, l'ottavo consecutivo dei viola in campionato che eguagliano così un record che durava dal 1960, il tecnico Raffaele Palladino aveva così commentato: "Venivamo da una settimana particolare, è una vittoria molto importante di un grande gruppo che ha reagito al bruciore della Coppa Italia. Oggi nel primo tempo siamo stati davvero molto bravi, abbiamo fatto la partita che dovevamo e siamo passati in vantaggio. Il rammarico è stato non chiuderla già lì. Nel secondo più per demeriti nostri che meriti del Cagliari abbiamo sbagliato tanto. Dedichiamo la vittoria a Bove, c'è anche lo scherzo del destino del gol del suo amico Cataldi. E la dedica mi ha emozionato". Lo riporta Tuttomercatoweb

MONTOLIVO DISTRUGGE VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/montolivo-distrugge-vlahovic-passano-gli-anni-ma-resta-un-incompiuto-giocare-spalle-alla-porta-non-e-il-suo/280076/