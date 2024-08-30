Ferrari: "Bisognava passare il turno e ci siamo riusciti. Ora l'obiettivo è completare la squadra"

Ferrari soddisfatto dopo il passaggio del turno

Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, è così intervenuto ai canali ufficiali del club: "Ero al telefono con Commisso e poi con Pradè. Bisognava passare il turno e ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un bel lavoro, adesso l'obiettivo è completare la squadra. Dobbiamo fare una stagione importante. I rigori bisogna segnarli, è sempre un terno a lotto. Una serata perfetta posso dire. Il presidente si è complimentato con Palladino. Si riparte da qui e si va avanti. Passo dopo passo dobbiamo superare gli ostacoli che incontreremo".

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