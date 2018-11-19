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Nuno Gomes: "La Coppa Italia vinta a Firenze indimenticabile, quell'anno fu bellissimo. Mancini..."

Nuno Gomes, ex attaccante della Fiorentina ai tempi di Mancini (Il suo gol diede la vittoria della Coppa Italia alla squadra viola) ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:“Il trofeo vinto a Fire...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2018 12:54
Nuno Gomes: "La Coppa Italia vinta a Firenze indimenticabile, quell'anno fu bellissimo. Mancini..." - 13 Jan 2001: Miguel Nuno Gomes of Fiorentina celebrates his goal during the Fiorentina v AC Milan Serie A match played at the Artemio Franchi Stadium, Florence. Mandatory Credit: Grazia Neri/ALLSPORT
13 Jan 2001: Miguel Nuno Gomes of Fiorentina celebrates his goal during the Fiorentina v AC Milan Serie A match played at the Artemio Franchi Stadium, Florence. Mandatory Credit: Grazia Neri/ALLSPORT
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Nuno Gomes, ex attaccante della Fiorentina ai tempi di Mancini (Il suo gol diede la vittoria della Coppa Italia alla squadra viola) ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:Il trofeo vinto a Firenze con Mancini è indimenticabile. Quello è stato veramente un bel’anno a Firenze. Mancini è un allenatore di esperienza che conosce bene il calcio"

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