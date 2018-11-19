Nuno Gomes: "La Coppa Italia vinta a Firenze indimenticabile, quell'anno fu bellissimo. Mancini..."

Nuno Gomes, ex attaccante della Fiorentina ai tempi di Mancini (Il suo gol diede la vittoria della Coppa Italia alla squadra viola) ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:“Il trofeo vinto a Fire...

Nuno Gomes, ex attaccante della Fiorentina ai tempi di Mancini (Il suo gol diede la vittoria della Coppa Italia alla squadra viola) ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:“Il trofeo vinto a Firenze con Mancini è indimenticabile. Quello è stato veramente un bel’anno a Firenze. Mancini è un allenatore di esperienza che conosce bene il calcio"